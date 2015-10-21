У школі Чернігова невідомі розпилили аерозоль, госпіталізовано 5 учнів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 21 жовтня, о 12.28 до Служби порятунку "101" надійшла інформація про те, що близько 11.51 внаслідок розпилення або розливу невідомої речовини в приміщенні санвузла загальноосвітньої школи №29 постраждало 5 учнів.

За даними ДСНС, чотирьох дівчат, 2004 р.н., та одну дівчину, 2002 р.н., каретами «швидкої допомоги» госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні.

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Троє з них перебувають у реанімаційному та двоє у гастроентерологічному відділеннях. Стан здоров'я потерпілих медики оцінюють як тяжкий стабільний та середньої тяжкості, поінформували в Держслужбі.

На місце події залучалося рятувальне та відділення радіаційного і хімічного захисту Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС у Чернігівській області.

За даним фактом правоохоронними органами проводяться слідчі дії.