Тука не виключає подальших кадрових змін у прокуратурі та СБУ Луганщини

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука не виключає можливість подальших кадрових змін в області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ВЦА з посиланням на Туку, не виключені кадрові перестановки в прокуратурі і Службі безпеки України.

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"Я ніколи не робив великих таємниць з того, що одне з основних завдань, покладених на мене президентом, це боротьба з корупцією. На жаль, це ганебне явище присутнє всюди: від маленького села до столиці нашої держави. Боротися з цим спрутом потрібно скрізь. Не так давно в Кремінній було звільнено начальника районної освіти: були виявлені порушення щодо завищення закупівельних цін за один рік на мільйон гривень на закупівлю дитячого харчування. Мільйон на рік - це приблизно 300 нових шкільних дошок у класи. Це майже 600 комплектів нових шкільних меблів. Я переконаний, що найближчим часом суспільство побачить не просто розмови, а справи. Я не виключаю, що серед правоохоронців будуть ще кадрові зміни, це стосується не лише МВС, а й прокуратури і СБУ", - відзначив Тука.