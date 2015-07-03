Порошенко: Кадрові зміни будуть проводитись щоденно як "щеплення" проти контрабанди

Президент України Петро Порошенко наголошує, що боротьба з корупцією є одним із пріоритетних завдань.

В інтерв'ю телеканалу “Україна” президент сказав: “Новий голова СБУ (Василь Грицак) мені доповів, що в Одеській області затримані за отримання хабара голова райдержадміністрації та сільський голова, який йому цей хабар ніс”.

За словами Порошенка, вчора було звільнено чотирьох керівників прикордонних загонів, підозрюваних в участі у контрабанді, ведеться розслідування.

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Як сказав президент, також затримано трьох високопосадовців, залучених до контрабанди бурштину, і кадрові зміни будуть проводитись щоденно як щеплення проти контрабанди

“Це буде продовжуватися щоденно, поки це не стане потужним щепленням для корупціонерів у вигляді незворотності відповідальності за корупцію”, - наголосив глава держави.