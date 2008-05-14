14-річна школярка народила вдома і викинула дитину у вікно

У Чернігові учениця 8-го класу однієї із загальноосвітніх шкіл народила вдома дитину і викинула немовля із вікна 3-го поверху.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар міського відділу міліції Марина КОРДИК.

За її словами, шокуючий випадок стався в обласному центрі в неділю, 11 травня. "Дитина народилася у 7,5 місяців, але була життєздатною і, за висновком експертів, померла в результаті травм, отриманих під час падіння", - сказала М.КОРДИК.

Наразі школярка перебуває у лікарні, з нею працюватиме психолог.

Матеріали цієї справи з міського відділу міліції передано на розгляд міської прокуратури.

У міському Управлінні освіти повідомили, що ані батьки, ані вчителі не знали про вагітність 14-річної дівчини. Мати звернула увагу, що донька поповнішала, але не надала цьому великої уваги, зважаючи на підлітковий вік та гормональну перебудову в організмі.

Родина, в якій виховувалася дівчина, характеризується як благополучна.