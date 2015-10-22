На Рівненщині лідером "бурштинового" ОЗУ виявився священик

Як повідомила УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Рівненській області Інна Ілючок, у Кузнецовську Служба безпеки України викрила організовану групу місцевих жителів, які налагодили систему незаконного видобутку, скупки і продажу бурштину-сирцю.

Організатором угруповання виявився священик, який залучив до протиправної діяльності свого родича і старосту приходу.

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Правоохоронці вилучили у зловмисників пристосування для видобутку каменю, а також понад 70 кг унікального бурштину. Окремі експонати важать більше 500 грамів, є ексклюзивними і тому вартість кожного визначається індивідуально.

Загальна орієнтовна вартість бурштину за цінами "чорного ринку" сягає приблизно 5 млн грн.

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21 жовтня слідчим відділом управління СБУ в Рівненській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр). Ведеться слідство.