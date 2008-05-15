Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі чекає двійнят. Про це вона сама повідомила у Франції, де в середу відкрився 61-й Міжнародний Каннський кінофестиваль, передає Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС . На даний час в сім`ї Джолі-Пітт четверо дітей - троє усиновлених малюків: 5-річний Меддокс з Камбоджі, 3-річний Пакс з В`єтнаму і 2-річна Захара з Ефіопії, а також рідна дочка Шило Нувель, якій 27 травня виповниться 2 роки.

«Так, я можу підтвердити цю інформацію», - сказала Джолі на запитання журналістів про двійнят.