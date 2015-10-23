На Луганщині побільшало українських каналів - джерело
12:12, 23 жовтня 2015Суспільство
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Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) збільшив кількість українських телевізійних програм у Луганській області.
Концерн РРТ збільшив кількість українських телевізійних програм на Луганщині / molbuk.ua
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело з КРРТ.
Зокрема, за словами співрозмовника агентства, 21 жовтня в місті Сватове Луганської області Концерном РРТ введено в дію телевізійний передавач потужністю 0,2 кВт, що дозволило збільшити кількість телевізійних програм для прийому у місті та районі.
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Разом з тим було відзначено, що для цього використано отриманий з Литви передавач.
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