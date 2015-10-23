На Луганщині побільшало українських каналів - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело з КРРТ.

Зокрема, за словами співрозмовника агентства, 21 жовтня в місті Сватове Луганської області Концерном РРТ введено в дію телевізійний передавач потужністю 0,2 кВт, що дозволило збільшити кількість телевізійних програм для прийому у місті та районі.

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Разом з тим було відзначено, що для цього використано отриманий з Литви передавач.