На Донеччині затримали видавця газети бойовиків "Новороссия"

На Донеччині Служба безпеки України затримала основного організатора виготовлення та розповсюдження друкованих видань терористичної організації «ДНР».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Читайте такожСБУ затримала терориста з "управління спецоперацій генпрокуратури ДНР"

"Керівник найбільшого поліграфічного підприємства - монополіста, що розташоване на тимчасово окупованій території, за завданням ватажків терористів видавав «папірець «Новороссия» та друкував іншу антиукраїнську продукцію. Також він організував виготовлення т.зв. посвідчень «ДНР» та інших фейкових документів терористичних угруповань", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами Управління СБ України в Донецькій області відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Поплічнику терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.