На Донеччині заочно судитимуть шістьох міліціонерів, які перейшли на бік терористичної організації "ДНР"

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області

Правоохоронці обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) КК України.

Слідчими встановлено, що липні 2014 року, після захоплення будівлі Єнакіївського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області представниками терористичної організації «ДНР», шестеро міліціонерів, які займали керівні посади у міськвідділку, вступили до лав бойовиків.

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Беручи участь у терористичній організації «ДНР», правоохоронці-зрадники поширювали ідеологію тероризму, викликали у місцевого населення та представників органів влади страх розправи над ними у разі супротиву терористичному режиму, тим самим сприяючи закріпленню влади «ДНР» у м. Єнакієве.

На даний час колишні правоохоронці продовжують працювати у захопленому бойовиками міськвідділку, один із зрадників займає посаду так званого начальника Єнакіївського міського відділу поліції «ДНР».

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Через те, що обвинувачувані перебувають на тимчасово окупованій терористами території та на допити до слідчого не з’являються, прокуратурою прийнято рішення про передачу справи до суду для заочного засудження міліціонерів. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше УНІАН повідомляв, що міліція Донецької області впізнала "спостерігачів" за мітингом у Донецьку в середині червня. Це колишні співробітники обласного главку - зрадники, які порушили присягу, дану громадянам України.