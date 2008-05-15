Ще один школяр потрапив до реанімації після щеплення від кору

У Кременчуку (Полтавська обл.) школяр потрапив до реанімації після зробленого щеплення від кору.

Як повідомило УНІАН джерело в медустанові, дитину було госпіталізовано до реанімації сьогодні після проведення вакцинації в середній школі № 8.

При цьому до того, що сталося, мер міста Кременчука Микола ГЛУХОВ заявив про припинення вакцинації до з’ясування причин смерті 17-річного хлопця в Краматорську Донецької області після щеплення.

"Мною дано усне розпорядження про припинення вакцинації", - сказав мер журналістам на прес-конференції.

Разом з тим, за даними кореспондента УНІАН, в Кременчуку повністю не припинено роботу з вакцинації. Так, сьогодні в Кременчуцькому медичному коледжі робили щеплення від кору студентам.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня у старшокласника з Краматорська через три години після щеплення піднялася висока температура, його було госпіталізовано. О 3-й годині 13 травня хлопець помер в реанімації. За попередніми даними комісії Міністерства охорони здоров`я, що розслідує цей випадок, смерть учня після щеплення не пов`язана з якістю вакцини.

Сьогодні Івано-Франківський міський голова Віктор АНУШКЕВІЧУС заборонив примусову вакцинацію проти кору і краснухи вакциною індійського виробництва.