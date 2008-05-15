Завтра тестування з хімії

16 травня в усіх регіонах України відбудеться тестування випускників шкіл з хімії.

До участі в ньому зареєструвалася 30 тис. 361 особа, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

22 тис. учнів складатимуть завдання українською мовою, понад 8 тис. - російською. Менше сотні учасників отримають завдання угорською, румунською та молдовською мовами.

Тестові бланки з хімії мають як закриті запитання, де учасник має обрати одну правильну відповідь, так і відкриті, де треба розв’язати завдання. Результати тестування з хімії надійдуть до пунктів реєстрації до 18 червня.

Як повідомлялося, з 22 квітня по 4 червня триває основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Вже відбулися тести з української мови та літератури, математики, історії України та всесвітньої історії.

Ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь у основній сесії, мають можливість скласти тести під час додаткової сесії, яка відбудеться з 26 червня до 4 липня.