Один із виборців побачив приховану агітацію у написі на шкільному стенді про місто Суми - ОПОРА
19:01, 25 жовтня 2015Суспільство
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У місті Суми виборець влаштував скандал, з вимогою прибрати агітацію, що нібито розміщена прямо на виборчій дільниці. «Агітацію» заклеїли.
У місті Суми виборець влаштував скандал / Фото Сергея Потураева
Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
На дільничній виборчій комісії, що знаходиться в школі №29, було розміщено стаціонарний стенд під назвою «Рідне місто моє» із фотографіями міста Суми. Тривало голосування і ніхто на нього не звертав уваги. Але один із виборців побачив у фразі «Рідне місто моє» співзвучність із назвою партії «Рідне місто» і почав вимагати, щоб стенд прибрали.
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Зважаючи на те, що стенд стаціонарний і його не можна просто прибрати, щоб заспокоїти виборця члени комісії прийняли рішення заклеїти слово «рідне» білим папером.
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