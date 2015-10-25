Один із виборців побачив приховану агітацію у написі на шкільному стенді про місто Суми - ОПОРА

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

На дільничній виборчій комісії, що знаходиться в школі №29, було розміщено стаціонарний стенд під назвою «Рідне місто моє» із фотографіями міста Суми. Тривало голосування і ніхто на нього не звертав уваги. Але один із виборців побачив у фразі «Рідне місто моє» співзвучність із назвою партії «Рідне місто» і почав вимагати, щоб стенд прибрали.

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Зважаючи на те, що стенд стаціонарний і його не можна просто прибрати, щоб заспокоїти виборця члени комісії прийняли рішення заклеїти слово «рідне» білим папером.