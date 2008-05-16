Нафтогаз просить уряд підвищити ціни на газ для населення

Національна компанія «Нафтогаз України» звернулася до уряду та Нацкомісії з регулювання електроенергетики з проханням терміново підвищити ціни на газ для населення. Уряд поки що зволікає з таким рішенням. Незалежні експерти пояснюють це політичними причинами.

Нерішучість уряду щодо початку поетапного підвищення цін на газ для населення вже с першого травня ставить під загрозу виконання «Нафтогазом України» фінансового плану, йдеться в офіційному листі державної компанії. Вимоги «Нафтогазу України» цілком виправдані, сказав в інтерв‘ю «Німецькій хвилі» один з лідерів Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Він вважає, що в уряду просто немає іншого виходу, як розпочати поетапне збільшення газової ціни. Тодійчук зазначив, що населення може поставитися до цього непопулярного кроку із розумінням, якщо відчуватиме, що платить додаткові кошти на розвиток вітчизняного видобутку газу та розвідку нових родовищ. Зволікання уряду, як припустив експерт, можуть бути пов‘язані із небажанням урядової верхівки порушувати свої передвиборчі обіцянки та підривати політичну популярність напередодні виборів київського мера.