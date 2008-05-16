У Краматорську до лікарень потрапили 18 дітей після щеплення

Протягом 15 травня у м. Краматорськ Донецької області зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулося 18 дітей, які були вакциновані від кору та краснухи (вакцина ZA 26-X).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вакцинація проводилася з 5 травня дитячим територіальним медичним об`єднанням.

Станом на 7 годину 16 травня у лікувальних закладах м. Донецьк та м. Краматорськ під наглядом лікарів знаходиться 18 дітей. Причини погіршення стану здоров`я встановлюються.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня у старшокласника з Краматорська через три години після щеплення піднялася висока температура, він був госпіталізований. О 3-й годині 13 травня хлопець помер в реанімації. За попередніми даними комісії Міністерства охорони здоров`я, що розслідує цей випадок, смерть учня після щеплення не пов`язана з якістю вакцини.