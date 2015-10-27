Погода на сьогодні: в західних регіонах оголошено штормове попередження

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Сьогодні, 27 жовтня, в центральних областях погода буде ясною, можлива мінлива хмарність, денна температура підніметься до +8..+11. Вночі очікується +2..+5.

На заході вдень так само +8..+11, на Закарпатті до +14. Прогнозують туман і видимість 200-500 метрів. Вночі будуть приморозки: -1..+1.

У північних областях вдень повітря прогріється до +8..+10, вночі - +2..+4. У Чернігівській області очікують дощ.

На сході України буде хмарно і дощитиме. Вдень +7..+9, вночі +2..+4.

На півдні метеорологи очікують +11..+13, вдень до +6 вночі. Ясно, мінлива хмарність.

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