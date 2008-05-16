Семенюк каже, що може повністю заплатити за ФДМУ: ”це - не гроші”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Держказначейству розблоковувати рахунки Фонду держмайна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони повідомила голова ФДМ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Президент дав доручення на РНБО розблоковувати рахунки», - сказала вона.

За її словами, у разі, якщо рахунки розблоковані не будуть, «правоохоронні органи попрацюють над цим питанням».

Крім того, В.Семенюк-Самсоненко повідомила, що знайшла вихід отримання коштів і при заблокованих рахунках.

«Я знайшла вихід: я візьму кредит, перекрию – і все буде нормально. Мені під моє ім`я кредит дається, я беру як фізична особа», - заявила вона, уточнивши, що бере кредит в Українському банку.

За її словами, щоб перекрити всі витрати Фонду, потрібно 1 млн. 243 тис. грн. «Це мізер, це не гроші», - вважає В.Семенюк-Самсоненко .

Вона також наголосила, що Президент не визнає іншого голови ФДМ, крім неї.