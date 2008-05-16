Україні потрібний Кодекс про цивільний захист

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони України прийнято рішення про розробку та направлення до Верховної Ради Кодексу України про цивільний захист (запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру).

Про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Він відзначив, що чинна система захисту населення від надзвичайних ситуацій законодавчо підкріплена такими законами: «Про Цивільну оборону України», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правові засади цивільного захисту», «Про пожежну безпеку» тощо. У багатьох пунктах цих законів є протиріччя, тому В.ШАНДРА вважає: доцільно визначити на законодавчому рівні сферу цивільного захисту як складову системи національної безпеки держави. А законодавство у сфері цивільного захисту – об’єднати в єдиний кодекс.

На сьогоднішньому засіданні РНБО В.ШАНДРА акцентував увагу на недостатньому фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні роботи рятувальників МНС. А з коштів, які виділяються міністерству, 90 відсотків ідуть на зарплату, при цьому оплата праці рятувальників є недостатньою. За його словами, з кожним роком фінансування потреб МНС зменшується, відповідно до витратної частини бюджету. Порівняно з 2003 роком, видатки з держбюджету зросли більш як у 4 рази, а видатки МНС – лише в півтора рази. Тому міністр МНС наголосив: без відповідного фінансування та матеріально-технічного забезпечення неможливо розвивати систему цивільного захисту та порятунку людей.