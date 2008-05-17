РНБО доручив Тимошенко виконувати укази Ющенка

Рада національної безпеки і оборони України доручила прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО “забезпечити безумовне виконання” указів Президента України щодо функціонування Фонду державного майна України.

Про це йдеться в рішенні РНБОУ від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України», яке введене в дію указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, в рішенні РНБО зазначається: доручити Ю.ТИМОШЕНКО “забезпечити безумовне виконання” указу Президента України від 14 травня 2008 року №436 «Про заходи щодо забезпечення належного функціонування Фонду державного майна України», зокрема, щодо невідкладного поновлення бюджетного фінансування та здійснення видатків Фонду державного майна України на підставі платіжних доручень за підписом призначеного відповідно до Конституції України Голови Фонду державного майна України. Про поновлення бюджетного фінансування та здійснення видатків Фонду державного майна України на підставі платіжних доручень за підписом призначеного відповідно до Конституції України голови Фонду державного майна України доповісти Президентові України до 9.00 19 травня 2008 року;

Указу Президента України від 6 березня 2008 року №200 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації»;

Указу Президента України від 25 квітня 2008 року №404 «Про зупинення дії розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року №201-р, №202-р, №203-р, №204-р, №205-р, №206-р, №207-р і №208-р».

Також прем’єр повинна “не допускати надання доручень щодо організації діяльності ФДМУ всупереч вимогам Конституції та законів України, а також указів Президента України, постанов Верховної Ради України”.

Крім того, Кабінету Міністрів України РНБО доручила скасувати як таке, що видане з перевищенням повноважень, розпорядження від 7 лютого 2008 року №255-р «Про введення додатково посад у Фонді державного майна України».