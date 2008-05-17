Найнижчі ціни на харчі в Одеській області

Голова Одеської обласної держадміністрації Микола СЕРДЮК заявляє, що в населених пунктах області зараз найнижчий в Україні рівень цін на основні продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Одесі.

“Стабільною залишається вартість хліба з пшеничного борошна вищого та першого гатункiв, борошна, гречаної крупи, молока, сметани, вершкового масла”, – сказав М.СЕРДЮК.

Він нагадав, що облдержадміністрація обмежила до 5% рентабельність виробництва пшеничного борошна, до 3% - хліба і хлібобулочної продукції для діабетиків. Встановлено також граничнi торговельнi надбавки від 5% до 15% на різні види товарiв – відповідний меморандум був підписаний між керівництвом облдержадміністрації та власниками мереж супермаркетів.

За словами голови ОДА, завдяки цим заходам вдається утримувати зростання цін у регіоні.

М.СЕРДЮК також зазначив, що на продовольчих ринках регіону ціни на яловичину, свинину, птицю, капусту, моркву й цибулю на 1,5 - 9,7% нижче середніх цін по країні.

“У ряді випадків також спостерігається зниження середнього рівня цін, а саме: на сир жирністю 9%, курячі яйця, цукор, рафіновану олію”, – сказав голова ОДА.