Блокада Криму: активісти заявляють про сплановану проти них акцію контрабандистів

Про це заявив глава штабу "Громадської блокади" Ленур Іслямов, передає "112 Україна".

"Позавчора була подана заявка до Генічеського селищного управління про те, що громадяни в кількості 200 людей хочуть вийти на мирну акцію в протест цивільної блокади Криму. Там було троє "підписантів" і ці троє зараз прибули туди, на місце проведення акції. Ми всі разом зробили там прес-конференцію, в результаті вони сказали, що нічого не планували. За нашими оперативними даними, ми перевіряли, хто за цими людьми стоїть, дивилися графік їх переміщення. Благо, наші прикордонні служби фіксують переміщення цих людей. Один з них за декілька днів до цього переміщався туди і одночасно з ними переміщалися так званий "дах" цих "таксистів", так званих, які там працюють", - розповів Іслямов.

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За словами Іслямова, таку діяльність вдалося припинити.

"Двоє з трьох чоловік на акції відмовилися від участі, сказавши, що їх ввели в оману, тому що вони не розуміли суті того, що відбувається. Більше жоден громадянин цю акцію не підтримав", - зазначив Іслямов.

Раніше повідомлялося, що на контрольно-пропускному пункті "Чонгар" на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом вранці в середу, 28 жовтня, планується проведення акції, альтернативної блокаді півострова.