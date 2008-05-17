У Києві тимчасово перекриють рух на деяких вулицях
10:22, 17 травня 2008Суспільство
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У зв’язку із проведенням офіційного прийому
У зв’язку із проведенням офіційного прийому учасників щорічних зборів Ради директорів ЄБРР у Києві буде тимчасово перекрито рух транспорту на деяких вулицях.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації, 18 травня з 19.00 до 24.00 буде закрито для проїзду автотранспорту вулицю Пушкінську; 17-20 травня з 6.00 до 20.00 - вулицю Інститутську на ділянці від Хрещатика до вулиці Ольгинської;
17 травня - вулицю Лисенка від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Ярославів Вал.
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