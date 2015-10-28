Місія ОБСЄ відкриє 8 додаткових спостережних пунктів на Донбасі - уповноважений уряду ФРН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Уповноважений уряду ФРН звернув увагу, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ є досить непопулярною на території окремих тимчасово окупованих районів Донбасу, та змушена бути готовою до того, що проти діяльності місії можуть постійно проводитися демонстрації та акції незадоволення.

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"Разом із цими маніфестаціями і виразами незадоволення ми спостерігаємо там також, з іншого боку, збільшення очікування від цієї місії. Тобто, усі вважають і чекають, що вона працюватиме впродовж 24 годин на добу і 7 днів на тиждень. Як відомо, планується також і організація, заснування восьми-дев'яти додаткових спостережних постів", - сказав Ерлер.

У цьому зв'язку він сказав, що ОБСЄ наразі розглядає питання розширення своїх функцій, в тому числі і завдяки додатковому обладнанню. Зокрема, мова йде про додаткові безпілотні літальні апарати, прилади нічного бачення.

Також Ерлер сказав, що має збільшуватися і кількість спостерігачів місії. За його словами, він провів зустріч із заступником голови СММ ОБСЄ Александром Хугом, який сказав, що планується збільшити кількість спостерігачів до 650 осіб, з яких 570 - будуть безпосередньо перебувати на сході України.

"Якби не існувало цієї місії, то ми би взагалі не знали, яка ситуація зараз на цій ділянці", - заявив Ерлер.