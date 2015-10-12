ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів на лінії зіткнення в зоні АТО

Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, передає ТАСС.

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"Той факт, що протягом декількох тижнів зберігається припинення вогню, відкриває для нас додаткові переваги. Зараз ми починаємо розглядати можливість застосування групи з моніторингу ОБСЄ", - зазначив Заньєр.

Генсек підкреслив, що мова йде про більш тісний моніторинг по лінії дотику і додаткові місії спостерігачів.

"В остаточному підсумку ми готуємося і вже здійснюємо моніторинг виведення важких видів озброєння. Природно, нам для цього потрібно збільшити кількість членів моніторингових груп", - додав Заньєр.

Відзначимо, раніше в ОБСЄ повідомили, що ряд організацій ООН відчувають труднощі з доступом на окуповані території Донецької та Луганської областей.