У Чорному морі восьму добу шукають рибалок з Одеси

Протягом 16 травня продовжувалися пошуки чотирьох жителів м. Одеси, які 9 травня на моторному човні вийшли з смт Затока Білгород-Дністровського району у Чорне море для риболовлі та не повернулися.

13 травня у зоні пошуку водолазами було виявлено зниклий човен, який піднято на поверхню та доставлено до смт Затока.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, протягом 16 травня постами спостереження від МНС та Держприкордонслужби здійснювалося патрулювання вздовж берегової смуги (всього було виставлено 23 рухомих поста, із них 15 постів від МНС). Ведення водолазних робіт, у зв`язку з ускладненням погодних умов (посилення сили вітру та збільшення висоти хвиль на морі), було тимчасово призупинено. Буксирний катер "Тіра" від Мінтрансзв`язку, морський водолазний бот "Фідонісі" та катер"BG-107" Держприкордонслужби знаходились у черговому режимі.

Всього було задіяно 87 чол. особового складу, 3 од. плавзасобів (у черговому режимі) та 3 од. автомобільної техніки.

Станом на 7 годину ранку 17 травня доля 4 осіб залишається невідомою, пошуково-рятувальні роботи тривають. Ситуація перебуває на контролі МНС.