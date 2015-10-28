МЗС України підтвердив загибель української сім'ї з чотирьох осіб у ДТП в Росії

Про це повідомив перший секретар департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський, передає радіо "Свобода".

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"Посольство України в Росії підтверджує загибель чотирьох громадян України внаслідок ДТП у Тверській області... Це була сім’я - двоє дорослих і двоє дітей", – сказав Євген Ігнатовський.

За офіційною версією, причиною ДТП став виїзд легкового автомобіля, в якому перебували українці на зустрічну смугу.

Родичів загиблих, за словами Євгена Ігнатовського, вже проінформували, наразі триває процедура для репатріації тіл в Україну.