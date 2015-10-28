В Одесі перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, ДТП сталася сьогодні ввечері в районі 13-ої станції Великого Фонтану.

У мікроавтобусі маршруту №215 було близько 20 пасажирів, у тому числі діти.

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«Машина з'їхала з проїжджої частини і перекинулася. Кілька людей госпіталізовані», - сказали в управлінні. Кількість постраждалих, подробиці і причини події встановлюються. На місці працюють правоохоронці та медики.