В Одесі перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі (фото)
19:42, 28 жовтня 2015Суспільство
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Сьогодні в Одесі перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі.
В Одесі сталася ДТП / 7kanal.com.ua
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, ДТП сталася сьогодні ввечері в районі 13-ої станції Великого Фонтану.
У мікроавтобусі маршруту №215 було близько 20 пасажирів, у тому числі діти.
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«Машина з'їхала з проїжджої частини і перекинулася. Кілька людей госпіталізовані», - сказали в управлінні. Кількість постраждалих, подробиці і причини події встановлюються. На місці працюють правоохоронці та медики.
7kanal.com.ua
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