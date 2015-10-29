СБУ виявила фейковий портал "Реєстру дозволів для переміщення в районі проведення АТО"

Служба безпеки України виявила в Інтернеті фейковий веб-ресурс, який за своїм виглядом та наповненням повністю копіює інтернет-портал СБУ "Реєстр дозволів для переміщення осіб в районі проведення АТО" (urp.ssu.gov.ua).

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Підроблений портал знаходиться за адресою 0s.ovzha.xxxxxxxxxxx.erenta.ru. Посилання на нього активно поширюється у російських соцмережах та позиціонується як перевірена можливість отримання дозволу для перетину лінії зіткнення. Доменне ім’я зареєстроване однією з російських компаній, відображення порталу в мережі також забезпечується з російських ресурсів», - йдеться в повідомленні.

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Співробітники спецслужби зафіксували викрадення персональних даних громадян, які вносять їх до веб-форми фейкового порталу. За оперативною інформацією, до створення підробленого ресурсу причетні спецслужби Росії та найняті ними фахівці, підкреслили в СБУ.

Служба безпеки закликає громадян України бути пильними при заповненні форм з персональними даними на веб-ресурсах, користуватися виключно офіційним порталом за адресою urp.ssu.gov.ua та рекомендує заходити на нього через офіційний сайт СБУ http://www.ssu.gov.ua.