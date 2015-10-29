На Харківщині фермер бульдозером розрівняв 8 кілометрів валу фортеці 18 століття

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Нововодолазького району Володимира Купріянова, кримінальне провадження за фактом незаконного знищення культурної спадщини (ч.2 ст.298 КК України) було відкрите 23 жовтня.

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За його даними, місцевий фермер бульдозером розгорнув вал земляної Парасковіївської фортеці Української оборонної лінії, зведеної у 18 столітті. Про знищення пам’ятки архітектури обласного значення повідомив Мелихівський сільський голова.

"Частина Українського валу пролягає вздовж полів, орендованих одним із фермерів району. У жовтні поточного року бульдозеристи господарства повністю зрівняли з землею більше 1 км історичного валу та частково розгорнули ще майже 7 км лінії", - зазначив Купріянов.

Наразі триває досудове розслідування. Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Українська лінія - пам'ятка воєнно-інженерного мистецтва першої половини ХVІІІ ст. Побудована у 1731-1742 роках на південних околицях тодішньої держави, між ріками Дніпро і Сіверський Донець, для оборони від ворожих набігів на Україну.

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Лінія простяглася на 285 км і складалася з безперервного земляного валу з ровом. Фортеці були зв’язані одна з одною суцільним валом-реданом. Парасковіївська фортеця - сьома із 16 фортець Української лінії.

Фортеця Св. Парасковії – земляна. Її вали сягали висоти понад 4 м, а сухий рів був шириною більше 2 м.