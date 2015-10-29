Завтра у Голосіївському монастирі Києва відзначатимуть 27-у річницю упокоєння черниці Аліпії

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, святкова Божественна літургія в Голосіївському монастирі почнеться о 09.00, її очолить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій.

«30 жовтня для нашого монастиря особлива дата. Двері обителі відкриті майже добу, вже вночі сюди починають прибувати десятки тисяч людей - це кияни, паломники з усієї України, з ближнього і далекого зарубіжжя. Вони приїжджають, щоб помолитися і поклонитися матінці Аліпії в день її спочинку. Цього року 30 жовтня в монастирі відбудеться одна Божественна літургія, її очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій. Для того, щоб всі змогли відвідати святкове богослужіння, цього року ми плануємо провести його на вулиці. На території монастиря вже встановлено три великі екрани, на яких транслюватиметься Божественна літургія», - розповів намісник Голосіївського монастиря архімандрит Ісаакій (Андронік).

Також в цей день після Божественної літургії Предстоятель УПЦ відслужить панахиду по матінці Аліпії. Далі відбудеться традиційна святкова трапеза для паломників - роздача відомого монастирського частування на честь пам'яті матінки.

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«Через матінку Аліпію люди приходять до Бога. Все життя вона ховалася від людських похвал, допомагаючи тисячам людей, які несли до неї свої печалі і біди. Багатьом вона допомогла і привела до покаяння після того, як відійшла до Господа. Матушка Аліпія залишила заповідь: «Приходьте до мене, кричіть, і я почую». І люди йдуть нескінченним потоком з життєвими проханнями і потаємними молитвами, відчуваючи любов матінки, її допомогу. Нікого вона не залишає без втіхи, молячись перед Господом за всіх нас», - зазначив намісник монастиря отець Ісаакій.

За даними Голосіївського монастиря, в 2014 році, в день пам'яті матінки Аліпії, монастир відвідали близько 100 тис. віруючих.

*** Монахиня Аліпія народилася 16 березня (3 березня - за старим стилем) 1905 року. Була пострижена в чернецтво в 1940-х роках в Києво-Печерській лаврі.

За покірливе несення скорбот і численні духовні подвиги Господь дарував їй дар зцілення і прозорливості.

У 1979 році монахиня Аліпія оселилася на руїнах знищеної в 1926 році Голосіївської пустелі, де несла свій духовний подвиг. Сюди до неї приходило безліч людей з проханнями про зцілення і духовну допомогу.

30 жовтня 1988 року черниця Аліпія відійшла до Господа і була похована на Лісовому кладовищі міста Києва.

18 травня 2006 року по благословенню предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Володимира тіло блаженної стариці перепоховали в Голосіївському монастирі, в усипальниці під храмом на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело».

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Матушка Аліпія поки не зарахована до лику святих, водночас її шанування можна порівняти з шануванням православними християнами Матрони Московської.

Дні поминання черниці Аліпії відбуваються 30 числа кожного місяця (у лютому - 28 числа), 30 жовтня, 16 березня, 18 травня, 30 серпня.