У Донецьку бойовики протаранили автомобіль та побили водія (фото)

Очевидці повідомили, що автомобіль, в якому перебували бойовики, врізався в інший автомобіль, передає 062.

Зазначається, що після зіткнення бойовики дістали з авто водія і почали бити його, при цьому відганяючи перехожих, щоб ті нічого не знімали.

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Стало відомо, що ДТП сталася в центрі Донецька на перетині вулиці Артема з бульваром Шевченка

«Через деякий час приїхала ще військова машина з автоматниками. Потім вони оточили перехрестя і намагалися розігнати зівак. Постраждалий водій пролежав на дорозі хвилин 15. Видно було, що в нього сильний забій голови. Бойовики довго не пропускали до закривавленого водія «швидку», - повідомив свідок події.