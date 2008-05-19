ЄБРР зацікавлений інвестувати в економіку Луганська

Європейський банк реконструкції та розвитку зацікавлений в інвестуванні коштів в економіку Луганська

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, про це заявив директор з інфраструктури ЄБРР в Україні Жан-Патрік МАРКЕ під час візиту до Луганська.

За його словами, банк зацікавлений в інвестуванні коштів в економіку міста, зокрема, надасть можливість здійснення запозичень на вигідних умовах для підготовки та втілення проектів з розвитку та реконструкції інфраструктури міста.

Окрім того, в межах співпраці передбачається також надання грантів для інвестування коштів у різні галузі економіки.

У ході візиту делегації ЄБРР до Луганська було окреслено коло проблем, які зможуть знайти своє вирішення за співпраці з ЄБРР. Перш за все, це комунальна теплоенергетика, міський транспорт, реконструкція застарілого житлового фонду, ремонт і реконструкція мостів та шляхопроводів. Було вирішено створити робочу групу для детальнішого вивчення актуальних проблем міста та визначення пріоритетних питань співпраці.

Вже зараз першочерговим завданням міська влада визнала забезпечення реалізації програм енергозбереження та відновлення теплового господарства.