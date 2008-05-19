Ющенко: нерезиденти зможуть надавати кредити у національній валюті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що найближчим часом планує внести до Верховної Ради законопроект, який дозволить нерезидентам надавати кредити у національній валюті України. Про це він повідомив, відкриваючи перше засідання Ради керуючих ЄБРР, яке відбувається в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент зазначив, що найближчим часом планує внести до парламенту проект закону, який був розроблений за участю ЄБРР.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що у разі ухвалення закон дасть можливість нерезидентам, міжнародним фінансовим організаціям надавати кредити у національній валюті України.

За його словами, нині банківська система в Україні залишається стабільною. Як підкреслив Президент, минулого року Україна проводила стриману грошову політику.