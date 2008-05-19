У другому півріччі інфляція становитиме лише 3% - прогноз голови НБУ

Ціни в Україні зростають все повільніше, і в другому півріччі інфляція становитиме лише 3 відсотки порівняно з нинішніми 13-ма. Такий прогноз оприлюднив голова Національного банку України Володимир Стельмах.

За його словами, пік здорожчання товарів вже позаду, він припав на березень.

Стельмах відзначив, що спільні дії НБУ та уряду вже дають результати, але остаточно під контроль ціни вдасться взяти лише за 6 місяців. Протягом цього періоду Нацбанк продовжуватиму впливати на ціни валютним курсом та обмеженням кредитної активності банків.

ICTV