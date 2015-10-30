Гранату на подвір'я будинку мера Львова кинув боєць батальйону "Айдар", який перебуває у розшуку - Семенченко

Про це написав народний депутат (фракція «Самопоміч») Семен Семенченко у Фейсбук.

«Щойно одержав офіційну інформацію з Міноборони щодо людини, яка кинула гранату в дім сім'ї Садового. Олександр Гживинський. Списків в Айдарі багато, тому й попервах виникла плутанина. За офіційною інформацією - військовослужбовець в/ч 2950. У серпні 2015 під час передислокації батальйону з Новомосковська в Широкий Лан самовільно залишив частину», - написав Семенченко.

Він зазначив, що, за інформацією, наданою Міністерством оборони, із серпня 2015 року Гживинський перебуває в розшуку.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня близько 22.50 у Львові на подвір'ї будинку, де проживає Садовий, пролунав вибух.

Працівники міліції, які здійснюють охорону території біля будинку мера Львова, затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір‘я сім'ї Садових. Встановлено, що це 29-річний місцевий житель. У результаті вибуху ніхто не постраждав.