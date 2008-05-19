На Донеччині 90 людей потрапили до лікарень після щеплення

У лікувальних закладах Донецької області перебуває 90 осіб, з яких 83 – діти, які звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття після щеплень проти кору та краснухи (вакцина ZA 26-X).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 19 травня у лікарнях м. Донецьк перебуває 31 особа (з них 28 дітей), у м. Краматорськ - 47 дітей, у м. Маріуполь - 3 дитини, у м. Шахтарськ - 2 особи (з них 1 дитина), м . Селідове - 3 особи, у Мар`їнському районі - 3 дитини і у Першотравневому районі - 1 дитина.

Причини погіршення стану здоров`я госпіталізованих з’ясовуються. Ситуація знаходиться на контролі Міністерства охорони здоров’я та МНС.