Азовсталь виплатить понад 600 тис. грн. за забруднення моря

Маріупольське ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" на вимогу прокуратури виплатить понад 600 тис. грн. за забруднення Азовського моря.

Як повідомили УНІАН у Маріупольській міжрайонній природоохоронній прокуратурі, до цього підприємства прокуратурою заявлено два позови до господарського суду про відшкодування збитків, заподіяних забрудненням Азовського моря на загальну суму понад 600 тис. грн.

Також у лютому цього року на вимогу прокуратури Держуправління охорони довкілля в Донецькій області припинило дію дозволу на спеціальне водокористування меткомбінату в частині скидання промислових вод в Азовське море зі шламонакопичувача. Проте Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов підприємства і скасував рішення Держуправління. У зв`язку з цим прокуратурою області, що взяла участь у розгляді позову, готується апеляційна скарга до Донецького адміністративного апеляційного суду.