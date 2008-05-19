Азовсталь виплатить понад 600 тис. грн. за забруднення моря
На вимогу прокуратури
Маріупольське ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" на вимогу прокуратури виплатить понад 600 тис. грн. за забруднення Азовського моря.
Як повідомили УНІАН у Маріупольській міжрайонній природоохоронній прокуратурі, до цього підприємства прокуратурою заявлено два позови до господарського суду про відшкодування збитків, заподіяних забрудненням Азовського моря на загальну суму понад 600 тис. грн.
Також у лютому цього року на вимогу прокуратури Держуправління охорони довкілля в Донецькій області припинило дію дозволу на спеціальне водокористування меткомбінату в частині скидання промислових вод в Азовське море зі шламонакопичувача. Проте Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов підприємства і скасував рішення Держуправління. У зв`язку з цим прокуратурою області, що взяла участь у розгляді позову, готується апеляційна скарга до Донецького адміністративного апеляційного суду.