Табачник: націоналістам для перемоги не вистачило 600 нежадібних бандерівців

Як повідомляв УНІАНу суботу завершився проект «Великі Українці» на телеканалі «Інтер». Згідно з результатами переможцем був оголошений князь Ярослав Мудрий.

За нього проголосували понад 648 тис. українців або 40% голосів. Друге місце зайняв хірург Микола Амосов, якого підтримали 322 тис. громадян України. Третє місце зайняв лідер Організації Українських Націоналістів (ОУН) Степан Бандера, який одержав підтримку 261 тис. голосів.

Дмитро Табачник зізнався газеті "Сегодня", що відправив за Ярослава тисячу SMS і зазначив: «націоналістам для перемоги не вистачило всього 600 нежадібних бандерівців» (SMS коштує 1 грн. - разом 1000 гривень на брата).

Вчора шеф-редактор проекту Вахтанг Кіпіані заявив: «Рейтинг Ярослава Мудрого зробили декілька десятків мобільних телефонів. У мене є дані від провайдерів мобільного зв`язку про те, що великий князь одержав за добу аж 550 тис. голосів і піднявся з четвертого місця на перше. Коли б не махінації, на першому місці був би лідер українських націоналістів Степан Бандера», — стверджує він. Кіпіані був «адвокатом» і автором сценарію картини, яка представляла Бандеру, відзначає видання. У розмові з журналістами Кіпіані сказав, що поки лише хоче розповісти про «накрутку» голосів і не збирається робити ніяких дій, як-то позов до суду чи інше.

«Якщо кого і потрібно звинувачувати в підтасовуваннях, то це фан-клуби Бандери, які займалися реальною накруткою, відправляючи тисячі SMS», - парирує Вахтангу Олена Бондаренко.

Керівництво ж «Інтера» ситуацію обіцяє прокоментувати. Газета зазначає, що формат передачі не забороняв скільки завгодно разів голосувати з одного і того ж телефону за одного і того ж «Великого».