Тижневик «УНІАН-Страхування» читайте у вільному доступі

Агентство УНІАН спільно зі страховою компанією «Альфа-Гарант» з 19 травня 2008 року починає випуск інформаційно-аналітичного тижневика «УНІАН-Страхування».

Тижневик виходитиме кожного понеділка російською мовою. Він безплатно розповсюджуватиметься серед найбільших страхових компаній України, органів влади, а також провідних українських і міжнародних фінансових установ.

У випуску "УНІАН-Страхування" публікується інформація про події на страховому ринку України, що відбулися за тиждень. Зокрема, випуск міститиме інформацію про зміни законодавчої бази, а також ініціативи внесення змін у законодавство про страхування, оперативні ексклюзивні коментарі щодо нових нормативних актів, дайджест ЗМІ.

Крім того, в рубриках випуску ви зможете прочитати новини провідних страхових компаній України, зокрема, статистику, інформацію про укладання нових договорів страхування, страхові виплати, інформацію про інновації у сфері страхування, а також заяви, коментарі й інтерв`ю експертів страхового ринку.

Випуск у вільному доступі розміщується на сайті УНІАН.