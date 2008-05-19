П’яний хуліган покусав сержанта міліції

У Полтавській області п’яний правопорушник покусав міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області, вчора до чергової частини Пирятинського райвідділу надійшов виклик про хуліганську поведінку нетверезого чоловіка у громадському місці.

Правоохоронці оперативно вгамували правопорушника та з метою вставлення ступеню алкогольного сп’яніння транспортували 47-річного хулігана до центральної райлікарні Пирятина. Тут затриманий непередбачено активізував опір вимогам співробітників міліції – він намагався відкусити палець сержанту міліції, який виконував свій обов’язок.

"Очевидно, якби правопорушник усвідомлював, чим для нього скінчиться подібна поведінка, то неодмінно підкорився би вимогам правоохоронців і його історія обмежилася лише адміністративним протоколом. Натомість, фактичні наслідки його агресії (пирятинський хуліган заподіяв міліціонеру легкі тілесні ушкодження) стали приводом для порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові міліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків)», - заявили в ЦЗГ.