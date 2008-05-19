В Україні припинили масову вакцинацію проти кору і краснухи

Міністерство охорони здоров`я України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорона здоров`я України.

Відповідно до наказу міністра охорони здоров`я України №255 від 17 травня 2008 року "Про заборону обігу вакцини для профілактики кори і краснухи", в усіх регіонах країни дана вказівка вилучити вакцину виробництва Serum Institute of India Ltd.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до розпорядження уряду і наказів Міністерства охорони здоров`я України, починаючи з 26 травня 2008 року, в Україні мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

Внаслідок щеплень, розпочатих у Донецькій області з 5 травня ц.р., зафіксовані ускладнення стану здоров`я молодих людей. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.