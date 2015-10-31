Уряд планує направити на допомогу постраждалим у Сватовому кошти із резервного фонду

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

"Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив мінекономрозвитку терміново подати пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання допомоги сім’ям осіб, які загинули, та постраждалим в результаті вибухів боєприпасів у Сватовому", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що голова уряду доручив віце-прем’єр-міністру, міністру регіонального розвитку Геннадію Зубку направити до Сватового комісію для оцінки збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася 29 жовтня.

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Міністру оборони Степану Полтораку спільно з Головою Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним та головою Луганської ОДА Георгієм Тукою Кабмін доручив "вжити скоординованих заходів з проведення комплексу рятувально-відновлювальних робіт для якнайшвидшого забезпечення відновлення життєдіяльності міста".