Євробачення-2008: на кого ставлять букмекери

У понеділок пройде перший півфінал «Євробаченняя-2008», у вівторок - другий, на якому під номером 4 виступить наша конкурсантка Ані Лорак. Букмекери продовжують приймати ставки.

Ось уже третій тиждень у провідних європейських букмекерських конторах лідирує учасник від Росії Діма Білан. Його шанси на перемогу 1/3 - 1/4 (тобто за кожен поставлений долар можна виграти чотири). Подібна одностайність трапляється не часто. Навіть Марія Шеріфович і Вєрка Сердючка минулого року не мали такого однозначного прогнозу, відзначає "Сегодня".

Взагалі букмекери різних країн майже упевнені у п`ятірці лідерів: 2–3-і місця — Сербія і Вірменія (1/6, 1/7), 4-е — Україна (1/7, 1/8), а замикає п`ятірку Швеція (1/9 — 1/13).

Європейці шоковані розмахом підготовки виступу російського співака. Музичний супровід йому забезпечить знаменитий скрипаль Едвін Мартон. Причому грати він буде на справжній скрипці Страдіварі. Сама поява такого інструменту на публіці - справжня подія для цінителів музики. На льоду відкатає показовий виступ олімпійський чемпіон Євген Плющенко. П`ятиметрова ковзанка зроблена зі спеціального пластика, що імітує справжній лід.

В Україні ставки почали приймати ще в лютому. Як запевняють букмекери, в основному ставки не перевищують 200 гривень. Великого ажіотажу не спостерігається. На перемогу Сердючки минулого року ставили приблизно стільки ж. Але самих ставок було у декілька разів більше.