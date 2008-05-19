З 1 червня залізничні квитки можуть ще подорожчати

Державна адміністрація залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”) не виключає підвищення тарифів на внутрішніх напрямах на 5% з 1 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

«Ми пройшли практично всю процедуру щодо дозволу впорядковування цих тарифів ще на 5%, але вона (процедура узгодження - УНІАН) ще не закінчена», - сказав він.

Як повідомлялося, раніше планували підвищити тарифи у внутрішньому залізничному сполученні з 1 квітня, проте підвищення не відбулося, оскільки воно не було узгоджене, зокрема, з профспілковими організаціями.