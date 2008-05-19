У Росії померла Римма Казакова

Сьогодні на 77-му році життя померла відома поетеса, перший секретар Союзу письменників Москви Римма Казакова.

Про це передає Газета.ruз посиланням на інформацію Союзу письменників російської столиці.

За даними видання, смерть поетеси наступила близько 13-ї години. Останніми дням вона перебувала у підмосковному санаторії, що розташований в Одинцовському районі в селищі Перхушково.

«Римма Федорівна померла раптово, смерть наступила близько 13-ї години дня», - повідомили в Союзі письменників.

За попередньою інформацією, причиною смерті поетеси став тромб, що відірвався.