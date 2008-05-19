У Росії померла Римма Казакова
16:42, 19 травня 2008Суспільство
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Поетесі було 77 років
|Римма Казакова
Про це передає Газета.ruз посиланням на інформацію Союзу письменників російської столиці.
За даними видання, смерть поетеси наступила близько 13-ї години. Останніми дням вона перебувала у підмосковному санаторії, що розташований в Одинцовському районі в селищі Перхушково.
«Римма Федорівна померла раптово, смерть наступила близько 13-ї години дня», - повідомили в Союзі письменників.
За попередньою інформацією, причиною смерті поетеси став тромб, що відірвався.
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