У Донецькій області в поліклініці зарізали дитячого хірурга
17:41, 19 травня 2008Суспільство
1827 0
Злочинець втік
У місті Горлівка Донецької області в поліклініці невідомий вбив ножем дитячого лікаря-хірурга.
Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні охорони здоров`я, 17 травня невідомий чоловік увірвався до кабінету, де проводив прийом дитячий лікар-хірург, і завдав йому удар ножем у шию. Після цього злочинець втік.
У постраждалого виявилася перерізаною сонна артерія, внаслідок чого він помер.
Міліція м. Горлівки веде активні пошуки злочинця, проте вони поки що безуспішні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter