У Донецькій області в поліклініці зарізали дитячого хірурга

У місті Горлівка Донецької області в поліклініці невідомий вбив ножем дитячого лікаря-хірурга.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні охорони здоров`я, 17 травня невідомий чоловік увірвався до кабінету, де проводив прийом дитячий лікар-хірург, і завдав йому удар ножем у шию. Після цього злочинець втік.

У постраждалого виявилася перерізаною сонна артерія, внаслідок чого він помер.

Міліція м. Горлівки веде активні пошуки злочинця, проте вони поки що безуспішні.