У Києві затримали чоловіка, який відбирав у дітей телефони, погрожуючи ножем

Співробітники столичної міліції затримали 30-річного чоловіка, який, погрожуючи ножем, відбирав у неповнолітніх мобільні телефони.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Подільського райуправління міліції у зв’язках з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ, затриманий раніше був сім разів судимий за скоєння різних злочинів (останній раз звільнився з місць позбавлення волі 28 березня).

За словами співрозмовника агентства, розбійні напади затриманий скоював переважно на 14-16-річних підлітків у безлюдних місцях.

Наразі встановлено його причетність до трьох фактів пограбувань у Подільському районі столиці. Міліція перевіряє затриманого на причетність до аналогічніх злочинів в інших районах Києва.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).