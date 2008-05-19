Фінансові розвідки України і Латвії домовилися разом ходити в розвідку

Фінансові розвідки України і Латвії домовилися про активізацію співпраці.

Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, 19 травня між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою запобігання відмиванню злочинних доходів Латвії підписано Договір про співпрацю у справах протидії фінансовый злочинності.

За інформацією прес-служби, голова Держфінмоніторингу України Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ, зокрема, сказав: «Досягнута домовленість з латвійськими колегами щодо того, що в разі надходження від Держфінмоніторингу України підтвердженої інформації, фінансова розвідка Латвії здійснюватиме заходи щодо блокування на рахунках латвійських банків засобів сумнівного походження. Аналогічні угоди про співпрацю Держфінмоніторинг України підписав з фінансовими розвідками Литви, Кіпру, Естонії, Великобританії, Канади та ще 32 країнами світу».