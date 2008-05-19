Нацбанк: інфляція за підсумками року не досягне 20%

Рівень інфляції в Україні за підсумками 2008 року становитиме менш як 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО сьогодні під час презентації України на діловому форумі ЄБРР.

Він зазначив, що НБУ чекає на дефляцію в липні, серпні та вересні, оскільки очікується добрий урожай в Україні.

О.САВЧЕНКО сказав, що темпи інфляції прискорюються не тільки в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня голова Правління Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що НБУ прогнозує поступове зниження місячної інфляції. Водночас високий рівень інфляції в квітні голова Нацбанку пояснює чималим зростанням попиту в передсвятковий період.

Він зазначив, що в НБУ цього року не прогнозують літньої дефляції.

Довідка УНІАН. Держбюджет-2008 розраховано з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).