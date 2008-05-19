У Києві вбито агітатора від Блоку Катеринчука

Сьогодні увечері у Києві, біля станції метро “Арсенальна” вбито агітатора від Блоку Миколи Катеринчука.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Києві, інцидент стався близько 19.00 неподалік від входу до станції метро - біля пішоходного переходу. За наявною на даний час інформацією міліції, невідомий вдарив ножем 19-річного хлопця, жителя Миколаївської області, який був одягнутий у футболку з назвою Блоку Катеринчука.

Інформація про це надійшла до міліції о 19.04 від співробітників “швидкої допомоги”.

Потерпілий помер від отриманого поранення по дорозі до лікарні.

Київська міліція звертається до усіх громадян, які стали свідками злочину, із закликом звернутися до міліції за телефоном 02.

В ЦГЗ зауважили, що вбивство агітатора міг скоїти чоловік, якому на вигляд 35-40 років. Має довге, русяве волосся з сивиною. На обличчі має сліди пошкоджень, зокрема, травму носа. Був одягнений у коричневу сорочку, темні брюки та темні чоботи. Мав при собі 2 чорні поліетиленові пакети.