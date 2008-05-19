Ющенко зібрав керуючих ЄБРР у Старому арсеналі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО побажав Європейському банку реконструкції та розвитку процвітання. Про це він заявив сьогодні на церемонії закриття Щорічних зборів Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку, що відбулася сьогодні у приміщенні культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» у Києві.

Як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЮЩЕНКО подякував Європейському банкові реконструкції та розвитку за рішення провести цьогорічні збори Ради керуючих в Києві. «Для України є велика честь за останні десять років удруге приймати річні збори провідної фінансової інституції Європи», - сказав глава Української держави

Президент відзначив, що закриття Зборів відбувається в історичному місці - корпусі Старого арсеналу, збудованого наприкінці XVIII століття німецьким архітектором Іоганном Меллером. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що у цих стінах, які раніше зберігали зброю, незабаром буде відкрито один із найбільших у Європі музейних комплексів «Мистецький арсенал». Втілення великих амбітних проектів є яскравим свідченням відродження України, наголосив він.

Президент побажав Європейському банку реконструкції та розвитку процвітання і висловив сподівання, що співробітництво України з ЄБРР і в подальшому успішно розвиватиметься.

У заході також взяла участь дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Щорічні збори Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку відбувалися у Києві 18-19 травня 2008 року.